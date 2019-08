Smolders laat het eenvoudig lijken, Deusser wint

Daniel Deusser, de topruiter van Stephex stables, won op het 'eigen' concours in Brussel het 1m55 in een volle barrage. De pas negenjarige Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) sprong als een pro door beide rondes en verzekerde zich met een knallende laatste lijn van de eerste plaats en de Audi die op het spel stonden.

Killer Queen heeft net wat meer ervaring op vijfsterrenniveau dan Christiann Ahlmanns Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly), die tien jaar oud is. De hengst heeft een kleine dekpauze gehad maar showde zijn talent in een prachtige ronde die goed was voor de tweede plaats, op dik anderhalve seconde van Deusser en zijn koningin. Christophe Vanderhasselt leverde een mooie prestatie door met Identity Vitseroel (V. Air Jordan) naar het derde geld te rijden. De volle arena was blij met hun thuisruiter.

Don VHP Z: bedrieglijk eenvoudig

Harrie Smolders was met Don Vhp Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) de eerste starter in de barrage. Het zag er mooi relaxed uit, maar was overduidelijk niet zo snel. Met alle kanonnen die nog moesten komen, kon dat niet goed gaan.

Toch beet nog een trits aan combinaties zich stuk op de prestatie van de Nederlander. Lange tijd bleef niemand foutloos. Met name de bocht naar hindernis zes bleek maar moeilijk kort te kunnen. Braziliaan Zanotelli kwam helemaal niet uit en miste de hindernis compleet. De snelle Laura Kraut moest haar strakke lijn even later op dezelfde hindernis bekopen met een balk, net als Mark Mcauley.

Steve Guerdat en Alamo kwamen wel razendsnel en foutloos door die hoek en leken op het podium af te stevenen, maar kregen op de laatste hindernis een balk. De prestatie van Smolders bleek daardoor uiteindelijk goed voor de vierde plaats.

Verrassing

De verrassing van de dag was de Taiwanese amazone Jasmine Chen met de aansprekende Ninyon (v. Nintender). De twee sprongen keurig rond in het basisparcours en in de barrage de strijd eigenlijk niet eens aan met de wereldtop die zich om de podiumplaatsen verdrong. Chen reed lekker in het ritme haar eigen rondje, en dat bleek zeer verstandig. Ze was langzaam, maar met drie strafpunten op de klok werd ze toch maar mooi vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl