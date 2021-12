Smolders moet Charles voorlaten in Wereldbeker Olympia

Een tweede plaats voor Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II) in de FEI Wereldbeker Springen. Bij de etappe in Londen Olympia moest de Nederlander zijn naamgenoot Harry Charles zondagmiddag voor laten. De jonge Brit reed een vlekkeloos barragerondje met Stardust (v. Chacco-Blue), waar Monaco en Smolders het heel erg spannend maakten voor het publiek maar daarmee ook tijd verloren. Er was een staande ovatie voor de nummer drie: John Whitaker, die op weg lijkt naar zijn 22e Wereldbekerfinale.

Harrie Smolders stuurde de 12-jarige Monaco zeer gedecideerd door het krappe Londense basisparcours. Twee kleine touchés, maar geen fouten brachten hen net binnen de tijd naar een plek in de barrage. Smolders was vorige week ook al tweede in de 5* Grote Prijs van Genève en zei bij die gelegenheid tegen de Paardenkrant: “Monaco heeft zich echt ontzettend goed ontwikkeld en grote stappen gezet het afgelopen half jaar… Hij komt stilaan tussen de beste paarden ter wereld terecht.”

Verloop barrage

Elf barragecombinaties mochten terugkomen in Londen. De eerste foutloze ronde was voor Michael G. Duffy en Lapuccino (v. Livello) die een paar gecalculeerde risico’s nam en als eerste de azuurblauwe combinatie intact liet. Hij finishte in 39,38 seconden, een tijd die in te halen moest zijn. Dat bleek even later toen Geir Gulliksen met KWPN-ruin VDL Groep Quatro (v. Qauprice Bois Margot) met een rondje dat helemaal niet zo snel oogde, de leiding overnam. Zijn paard springt zeer economisch en de Noor stuurde zeer strak. Tot grote vreugde van het Londense publiek knalde John Whitaker vervolgens door het parcours met de groot en voorwaarts galopperende Unick du Francport (v. Zandor Z). De routinier bleef bijna een seconde onder zijn Noorse vriend in 37,50 seconden.

Spannend ritje

Harrie Smolders maakte het spannend. Hij reed schuin op hindernis één aan, waarbij Monaco wat onzeker werd, bijna weigerde maar er uiteindelijk toch met een grote sprong overheen kwam. Smolders kwam weer in het ritme, moest flink corrigeren voor de combinatie en verloor daar wel wat tijd. In het laatste gedeelte ging het weer een stuk vlotter. Hoofdschuddend kwam de Nederlander over de finish, ondanks de capriolen bleef hij foutloos en was de snelste in 36,77 seconden. Ben Maher bleef even later met zijn nieuwe troef Faltic HB (v. Baltic) ook foutloos, maar de Brit verloor bij een struikel nogal wat tijd en kon de top drie niet inhalen.

Charles is soepel

Harry Charles was de jongste van de vijf Britten die het thuispubliek in de barrage verwelkomden. Hij heeft een geweldig jaar. Charles liet zien dat het bij een vlekkeloos rondje ook echt sneller kon. Hij stuurde zijn geweldig springende merrie Stardust zeer soepel en uitgekiend door het barrageparcours. Alles paste precies en Charles nam de leiding over. De laatste starters hadden er niets meer tegenin te brengen. Martin Fuchs – die dit weekend al drie klasses won – was met de tienjarige Conner Jei sneller in het eerste stuk, maar kreeg een balk in de combinatie. Laatste starter Matthew Sampson kreeg een terechte weigering van zijn tienjarige KWPN-ruin die hij als een soort kamikaze wilde rondsturen. Sampson maakte zijn rondje daarna gelukkig wel in veel nettere stijl af.

Harrie Charles: Bucket list

Na afloop zei de 22-jarige winnaar: “Ik heb niet gekeken naar de anderen. Mijn paard is heel snel en ik ken haar goed. Deze overwinning is absoluut een bucketlist-item.” Charles komt al van kleins af aan op de Londen Olympia Horseshow. “Dit is een geweldig jaar geweest voor mij en om het op deze manier af te sluiten is geweldig, met mijn allereerste overwinning in een 5* Wereldbeker Grand Prix.”

Uitslag

Bron: Horses.nl