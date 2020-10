Smolders moet Heineking voor zich dulden in 2* GP Columbus-Johnstown

De tweede week van de Split Rock Jumping Tour in Columbus-Johnstown werd afgesloten met een 2* 1.45 Grand Prix. Hierin was Christian Heineking de grote overwinnaar en werd de Duitser op de hielen gezeten door Harrie Smolders. Acht combinaties streden uiteindelijk om de hoogste eer en het was Heineking die de concurrentie de baas was.

Van de 51 starters bleven er dus acht foutloos in het basisparcours. In de barrage barstte de strijd los voor de hoofdprijs van 33.000 dollar. Christian Heineking was uiteindelijk de ruiter die er met de winst vandoor ging. De Duitser stuurde NKH Cento Blue (v.Centadel) zeer snel rond in 36.75 en hier wist geen van de concurrenten onder te duiken.

Top drie

Harrie Smolders kwam het dichtst in de buurt van de Duitser. Smolders koos Hocus Pocus de Muze (v.Tinka’s Boy) voor de Grand Prix en dit pakte zeer goed voor hem uit. De Nederlander was snel in de barrage en klokte 37.49 seconden. Dit was uiteindelijk niet snel genoeg voor de winst, maar wel voor een mooie tweede plaats. Hunter Holloway Pepita Con Spita (v.Con Spirit) mocht achter Smolders plaatsnemen op de derde stek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl