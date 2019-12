Smolders naar tweede plaats in Mechelen

In Mechelen stond vanmiddag een vijfsterrenrubriek direct op tijd over 1m40 op het programma. De Italiaan Eugenio Grimaldi en zijn Scara Mouche (v. Calvaro Z) waren veruit de snelste nulfouters en gingen er in 59,39 seconden met de winst vandoor. Tweede werd Harrie Smolders met de 12-jarige KWPN-merrie Corrada (v. Oklund). De Nederlander finishte in 60,86 seconden.

Dat was nog altijd een volle seconde sneller dan zijn als derde geplaatste stalgenoot Jos Verlooy die op Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) aan de start kwam. Ook de vierde en vijfde plaats gingen naar België. Thibault Philippaerts en Juvente van de Kakebeek (v. Chatman) waren 0,1 seconde langzamer dan Verlooy, Gilles Thomas en de negenjarige Calleryama (v. Casall) kwamen daar iets achter binnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!