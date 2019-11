Smolders naar vierde plaats in Stockholm

Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II) zijn net naast het podium belandt in de CSI4* op de Sweden International Horse Show. De winst in de 1m50-rubriek ging naar de Ier Darragh Kenny en Important de Muze (v. Erco van T Roosakker).

Tweede werd, op 7/100 van Kenny, Fransman Kevin Staut met For Joy van ’t Zorgvlied HDC (v. For Pleasure). De derde plek was voor Henrik von Eckermann en Hannah (v. Dulf van den Bisschop).

Uitslag

Bron: Horses.nl