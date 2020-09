Smolders tweede in 1m45 Lier met nieuwe troef

Harrie Smolders reed vandaag naar de tweede plaats en dik 5.000 euro in het 1m45 met barrage in Lier. Hij deed dat met de negenjarige Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). De winst ging naar de man met de langste naam van Brazilië: Felipe Notabartolo di Villarosa do Amaral. Hij had Germanico T (v. Numero Uno) gezadeld en was dik twee seconden sneller dan Smolders in de barrage.

Bart Clarys uit België werd derde met Joie De Toulon (v. Contact vd Heffinck). Kelly Jochems en Josta van Straaten liepen elk tegen een balk aan in de basisomloop.

Nieuwe troef

Smolders nam Bingo onlangs over van de Oostenrijker Gerfried Puck, die met het paard tot 1m60 niveau sprong en in januari zelfs tweede werd in de Wereldbekerwedstrijd van Abu Dhabi. Vorige week debuteerde de nieuwe combinatie in het 2* concours in Valkenswaard.

Uitslag

