Smolders verzamelt punten in GCL Rome

De tweede omloop van de Global Champions League van Rome (week 1) eindigde in een spannende ontknoping. Harrie Smolders reed met Monaco (v. Cassini II) een geweldige ronde. Hij moest foutloos en snel zijn om zijn team Paris Panthers in de wedstrijd te houden, nadat zijn teamgenote Eve Jobs twee balken zag vallen. Dat lukte prima met een foutloos 1m55 parcours in de derde tijd. Ook individueel leverde dat nog wel wat op voor de Nederlander.

Smolders: “Er werden veel fouten gemaakt over de twee GCL-dagen, maar we mogen tevreden zijn. Je zag overal wel fouten, het parcours was moeilijk maar wel eerlijk. Er zat vandaag niet echt één scherprechter in. Je hebt altijd wel iets dat misgaat in een rondje, maar ik ben heel blij met hoe Monaco springt. Ik wilde ook echt wel snel zijn om wat druk op de teams na ons te zetten. Het is nu krap in de bovenkant van het klassement. Iedereen zal er nu wel op uit zijn om volgende week te scoren.” De volgende ronde is ook in Rome, volgende week. Dat is ter vervanging van de GCL van Mexico, die te lastig te realiseren bleek.

Ahlmann haalt de winst binnen

Team Paris Panthers was het twee-na-laatste team dat aan de start kwam. Na Smolders kwam team Shanghai Swans aan de start en leverden een prima prestatie. Malin Baryard-Johnsson kreeg met H&M Indiana (v. Kashmir van het Schuttershof) een balk op de laatste hindernis. De Zweedse en haar gouden teampaard uit Tokio zijn onlangs aan het team toegevoegd. Haar teamgenoot Christian Ahlmann bleef foutloos met zijn tienjarige Oldenburger hengst Solid Gold (v. Stakkato Gold).

Voordeel voor Van der Vleutens

Het laatste team dat aan de start verscheen was Monaco Aces, die aan kop gingen. Zij mochten gezamenlijk maximaal één balk laten vallen. De Française Jeanne Sagan, kreeg op de triple een balk met de achterbenen, maar was wel erg snel. Daarmee lag de druk bij Jos Verlooy, die foutloos moest blijven. Dat lukte niet, zijn minder ervaren paard Luciano van het Geinsteinde (v. Quinn vd Heffinck) kon de balken niet meer hoog houden in deze tweede ronde. De tienjarige springt pas sinds juni op het hoogste niveau. Er vielen er in totaal drie, waardoor team Monaco Aces ver wegzakte in het klassement, van de eerste naar de achtste plaats. Dat gaf een onverwacht voordeel voor het team van vader en zoon Van der Vleuten, dat met een totaal van 12 strafpunten de twee rondes had afgesloten. Het bleek genoeg voor de derde plaats in deze GCL. Maikel van der Vleuten bleef foutloos, hetgeen ook een goede startpositie voor de Grote Prijs van Rome oplevert vanmiddag.

Klassement GCL 2021

De Shanghai Swans winnen deze etappe en de Paris Panthers met Harrie Smolders worden tweede. Madrid in Motion is derde. De kampioenschapspunten beginnen ook te tellen in deze tijd van het jaar en er waren wel weer wat verschuivingen. Geen enkel team bleef deze week dubbel foutloos in Rome, dat is pas de tweede keer in de geschiedenis van de GCL. Aan de leiding in het tussenklassement staan nog steeds Valkenswaard United, maar zij worden inmiddels op de hielen gezeten door de Shanghai Swans en Paris Panthers. Dit was de twaalfde van vijftien etappes.

Staut wint rubriek

De individuele winst in de 1m55 rubriek ging naar individuele starter Kevin Staut met de merrie Iliade KDW Z (v. Indoctro). Denis Lynch was tweede met Cristello (v. Numero Uno) en Harrie Smolders tekende voor de derde plek. Zaterdagmiddag om 16:40 gaat de Global Champions Tour van Rome van start, met daarin onder meer Eric van der Vleuten, Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Bart Bles, Johnny Pals en Jur Vrieling.

Teamresultaat

Team klassement

Individueel resultaat

Bron: Horses.nl