Smolders vijfde in WB Stuttgart, Vrieling derde in ranking

Harrie Smolders eindigde zondagmiddag op een hele mooie vijfde plaats in de FEI Longines Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Smolders reed Bingo du Parc (v. Mylord Carthago), die een geweldige wedstrijd sprong. Het was een topwedstrijd voor de drie ruiters van TeamNL met Willem Greve als tiende en Jur Vrieling op plaats dertien. Vrieling heeft al uitzicht op de finale volgend jaar april in Omaha. Na 5 van de 14 wedstrijden staat de Groninger op de derde plaats in de tussenstand.

Harrie Smolders was de laatste van de dertien starters in de barrage. Met zijn fantastisch springende vosruin Bingo du Parc reed de nummer vier van de wereldranglijst de kortst mogelijke wendingen. Maar Bingo du Parc is niet het snelste paard en hij verliest in de lucht met zijn enorme sprongen ook wat tijd. Daarom was de vijfde plaats voor Smolders een superprestatie in Stuttgart. Daarmee verdiende hij zijn eerste punten (12) in dit wereldbekerseizoen.

Grandorado en Greve terug

Waar Smolders een hele korte wending reed naar de blauwe muur, de derde hindernis in de barrage, was dit het obstakel waar Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) zijn enige fout van de wedstrijd maakte. Daarmee eindigde ruiter Willem Greve in zijn eerste vijfsterrenwedstrijd na zijn blessure afgelopen juli op de tiende plaats.

Vrieling weigering

De muur was ook het struikelblok voor Jur Vrieling. Zijn wederom geweldig springende schimmel Long John Silver 3 schoot er in eerste instantie links langs en sprong hem bij het tweede keer aanrijden wel foutloos. Maar het kostte ook tijd en daarmee kwam Vrieling op de dertiende plaats niet meer in aanmerking voor een deel van de prijzenpot. Wel verdiende de routinier uit Holwierde 4 punten voor de wereldbeker. Daarmee komt zijn totaal op 30 punten en daarmee neemt Vrieling de derde plaats in in de tussenstand.

De sensationele en supersnelle barragerit van Richard Vogel en de tienjarige hengst United Touch S (v. Untouched) leverde de Duitse combinatie de overwinning op. United Touch S werd tot dit voorjaar gereden door Bart Bles en daarvoor door Willem Greve.

Uitslag FEI Longines Wereldbekerwedstrijd Stuttgart, 1.60m

1. Richard Vogel (Dui), United Touch S (v.Untouched), 0 – 0, 35.35 sec

2. Denis Lynch (Ier), Broooklyn Heights (v.Nabab de Reve), 0 – 0, 36.80 sec

2. Steve Guerdat (Zwi), Dynamix de Belheme (v.Snaike de Blondel), 0 – 0, 36.80 sec

5. Harrie Smolders (Lage Mierde), Bingo du Parc (v.Mylord Carthago), 0 – 0, 37.86 sec

10. Willem Greve (Markelo), Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 4, 38.50 sec

13 Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 3 (v.Lasino), 0 – 4, 52.87 sec

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand FEI Longines wereldbeker, Westeuropese league, na 5 van de 14 wedstrijden

1. Henrik von Eckermann (Zwe), 34 pnt

2. Kevin Staut (Fra), 32 pnt

3. Jur Vrieling, 30 pnt

Klik hier voor de tussenstand

Bron: KNHS