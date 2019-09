Smolders wint Grote Prijs Lier, Verlooy tweede

De barrage van de GP van Lier ging vooral tussen eerste starter Jos Verlooy die met Varoune (v. Verdi) naar een foutloze rit in 39,82 seconden reed en Harrie Smolders, die op Monaco (v. Cassini II) als laatste van start ging. Smolders reed zijn tienjarige Holsteiner ruin in een constant tempo en met krappe lijnen in 38,77 seconden naar de winst.

Monaco werd het afgelopen jaar uitgebracht door Smolders leerlinge Jennifer Gates en heeft duidelijk nog wel een gaatje over bij een driester over 1m55.

Vincent Voorn vijfde

Tussen de strijd van Verlooy en Smolders in, reed de Tsjechische Emma Augier de Moussac met J.C.S. Chacco Dia (v. Diarado) een foutloos rondje in 42,83 seconden, wat goed was voor de derde plaats. Braziliaan Bernardo Alves kreeg met zijn schimmel El Torreo de Muze (v. Tarran de la Pomme) een balk op een-na-laatste hindernis en finishte als vierde. Vincent Voorn had met zijn Explosion (v. Applaus) ook een balk en werd vijfde.

Bron: Horses.nl