Smolders wint hoofdrubriek Lier met Emerald-zoon Escape Z

De hoofdrubriek van de dag in Lier was zaterdag een 1m40 met barrage. Harrie Smolders nam met de achtjarige hengst Escape Z (v. Emerald) al snel in de barrage de leiding, dankzij een foutloze ronde in 29,21 seconden. De rest van de combinaties had de grootste moeite om de Nederlander en zijn bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst in te halen. Het werd de eerste internationale tweesterrenoverwinning voor Escape Z.