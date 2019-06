Smolders wint in Wiesbaden, Dubbeldam vierde

De Prijs van de Hessische Minister-President, een 4* proef over 1m55, ging naar Harrie Smolders met Zinius (v. Nabab de Reve) dankzij een foutloze ronde in 43,88 seconden. De Japanse Hikari Yoshizawa reed dankzij een portie geluk op de onderscheidende dubbel en een snelle tijd van 44,90 seconden naar de tweede plaats met Conrato (v. Caretino).

Peter Moloney uit Ierland had met Compelling Z (v. Chelano) vandaag een paard met wat minder ervaring op dit niveau onder het zadel. De schimmel kwam goed door de tweesprong, maar kon niet aan de tijd van Zinius komen. De Ier moest er wel aan rijden en Compelling veroorloofde zich af en toe een bokje. Het was goed voor de derde plek.

Ervaring telt

Derde starter in de barrage Harrie Smolders reed met Zinius het eerste nulrondje en dus direct ook de snelste foutloze tijd. Het was duidelijk te zien hoe ervaren Zinius inmiddels is. De lange lijnen in het begin en de lastige afstand in de tweesprong leverden geen problemen op voor de bruine hengst. Het was geen gek idee van Smolders om dit weekend naar Wiesbaden af te reizen en de GCT in Cannes aan de familie Van der Vleuten te laten.

Jeroen Dubbeldam is sinds het voorjaar een combinatie met Donjo (v. Zirocco Blue VDL), die hij van de Amerikaanse Tiffany Foster overnam. Het duo reed een mooi nulrondje, waarbij Dubbeldam de blonde vos steeds rustig corrigeerde en zich niet gek liet maken door de tijd van Smolders. In de bochten verloor hij niet veel tijd, maar bij het aanrijden moest Dubbeldam de elfjarige ruin vaak nog even terug op het achterbeen zetten. De tijd van 46,31 seconden was goed voor de vierde plaats. Het verse duo liet met deze beste prestatie tot nu toe een prima indruk achter in Wiesbaden.

Geen Duitse winst

Nadat meerdere Duitse amazones gesneuveld waren op de onderscheidende tweesprong, kon ook laatste starter Marco Kutscher de winst niet in het thuisland houden. Hij kreeg een discussie met Casallvano (v. Casall) op hindernis drie, waar de bruine volledig over de buitenschouder wegliep. Dat leverde de Duitser strafpunten voor een weigering en tijdfouten in een parcours waar de balken verder bleven liggen. Daarmee ging de winst naar Smolders.

Uitslag

Bron: Horses.nl