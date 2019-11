Snel, sneller, snelst: Albert Zoer raast concurrentie voorbij in 1.45m RWC Grote Prijs Luttenberg

De 1.45m Grote Prijs was de laatste rubriek op het programma van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics in Luttenberg en deze viel na een enerverende barrage ten prooi aan Albert Zoer. Van de 57 deelnemers bereikten er 17 in totaal de barrage waarin Ellen Zwijnenberg, Albert Zoer, Alex Gill en Hendrik Jan Schuttert allen twee troeven hadden. Albert Zoer was aan het eind van de rit iedereen te snel af en pakte zijn tweede overwinning vandaag.

Sjack Meuleman zette een pittige proef neer voor de 57 combinaties tellende Grote Prijs waarin vooral de grijze planken-hindernis van de GP Hoofdsponsor Scheepswerf Poppen voor problemen zorgde. Toch wisten er 17 combinaties de lei schoon te houden en barstte in de barrage de strijd los om de 2250 euro. De barrage had alles wat een top barrage moet hebben; een keuze lijn, een korte draai en een lange lijn om vol gas naar de laatste te gaan.

Tandje bij

Als tweede starter in de barrage zette Albert Zoer met Florian (v.Zirocco Blue) een snelle tijd neer na een goed kort gereden barrage ronde van 31.85 seconden. Na Zoer kwam Alex Gill de ring binnen rijden en wist met Goldenstar (v.Bacardi VDL) wat hem te doen stond. De Brit zette een top ronde neer, kwam heel schuin op de Horses2Fly steilsprong, en zette nog een tandje bij naar de laatste Schuttert oxer. Gill finishte in 30.75 seconden en gaf zijn concurrenten een tijd om zich op stuk te bijten. En stuk bijten op die tijd deden zijn concullega’s. Hendrik Jan Schuttert deed een zeer goede poging met Expensive (v.Unaniem) om Gill de winst weg te snoepen. Ook Schuttert draaide kort en ging vol gas naar de laatste maar kwam met 31.07 net tekort. Schuttert werd uiteindelijk vierde met Expensive.

Snel, sneller, snelst

Monique van de Broek en Corsari van de Helle (v.Comme il Faut) waren ook geduchte tegenstanders en finishten in 31.56. Dit was goed voor een vijfde plaats. Met zijn tweede troef Balboa HS (v.Tygo) ging Schuttert onder luidde aanmoediging van het toegestroomde publiek nog sneller het parcours door. De ruiter reed een zeer strakke en snelle ronde en nam met zijn tijd van 30.54 de leiding van Alex Gill over.

Het werd uiteindelijk snel, sneller, snelst. Als laatste starter in de barrage had Albert Zoer alle kaarten in handen om Schuttert de winst voor de neus weg te kapen. Dit lukte Zoer ook, na zijn overwinning in het 1.35m mocht de ruiter ook voorop in de ereronde van de 1.45m Grote Prijs. Met Heechhiem’s Cancun VDM (v.Balou du Rouet Z) reed Zoer supersonisch snel rond in 30.18 seconden en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Schuttert werd tweede (met Balboa HS), Gill derde, Schuttert (met Expensive) vierde en van de Broek als vijfde.

Bron: Horses.nl