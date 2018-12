Snelheidsduivel De Luca kaapt overwinning weg voor neuzen van Belgen

Het ging hard in de barrage van de 5* 1,50m-rubriek in Mechelen. Dat moest wel want maar liefst dertien combinaties vochten om de hoofdprijs. Snelheidsspecialist Lorenza de Luca reed het hardst en kaapte met Evita van’t Zoggehof (v. Golden Hawk) de overwinning voor de neuzen van Christophe Vanderhasselt en Jos Verlooy weg. Willem Greve was de beste Nederlander op de elfde plaats. Hij kreeg een springfout met Zypria S (v. Canturo).

In de basisomloop waren vijftien combinaties foutloos gebleven. Stephanie Holmén en Christian Ahlmann besloten hun paarden te sparen en lieten ze op stal. De dertien overgebleven ruiters maakten er een mooie strijd van. Gregory Wathelet liet als eerste zien wat mogelijk was over het verkorte parcours. Hij stuurde Eldorado van het Vijverhof (v. Thunder Van De Zuuthoeve) razendsnel rond in 33,91 seconden, maar kreeg een fout. Uiteindelijk werd de Belg zevende.

Vanderhasselt met snelle Identity Vitseroel

Toen Christophe Vanderhasselt met de tienjarige Identity Vitseroel (v. Air Jordan Z) een foutloze rit had in 33,77 seconden, leek hij de winnaar van de avond te worden. De merrie was op een dubbeltje te draaien en snel van de grond.

De Luca twee tiende sneller

Maar drie ruiters later was het toch Lorenzo de Luca die met de pas achtjarige Evita van’t Zoggehof als een raket over het parcours ging. De merrie sprong uit alle standen en bleef super voorzichtig. Toen het paar over de finish scheerde, bleven de klokken staan op 33,56 seconden, twee tiende sneller dan Vanderhasselt.

Verlooy derde

De ruiters die na de Italiaan in de ring kwamen, konden hier niet meer aan tippen. Jos Verlooy kwam met zijn tienjarige Igor (v. Emerald Van ’t Ruytershof) nog het dichts bij. Hij tekende voor de derde plaats in 34,23 seconden. De top vijf werd volgemaakt door de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida die met de KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) 34,75 seconden reed, en Dayro Arroyave die op de KWPN-hengst Alicante (v. Casall) tot 34,89 kwam.

Greve en Smolders

Willem Greve was met Zypria S goed onderweg totdat de insprong van de dubbel eraf ging. Greve eindigde op de elfde plaats. Harrie Smolders liep met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) in het basisparcours tegen een tijdfout aan en eindigde als zestiende.

Queens Cup

Net voor middernacht eindigde de Queens Cup. In de proef over 1,45m was de Française Aurore Christen op Uniflore Minotiere (v. Luccianno) de beste in de barrage. Lisa Bongers was met de achtste plaats de hoogst genoteerde Nederlandse. Met haar tienjarige Donbalian (v. Carthino Z) kreeg ze balk in de barrage.

Bron Horses.nl