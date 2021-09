Snelheidsduivel Farrington opnieuw op kop in Nationale 1.60m Grand Prix Spruce Meadows

Afgelopen zaterdag reed Kent Farrington weer voor wat hij waard was en schreef de 1.60m Grand Prix of Canada op Spruce Meadows op zijn naam. Het is de vijfde keer dat Farrington deze met 500.000 dollar gedoteerde Nationale Grote Prijs wint. Eduardo Menezes mocht achter Farrington aansluiten en Erynn Ballard maakte met de KWPN'er Gakhir (v.Spartacus) het podium compleet.

Er verschenen 25 combinaties aan de start in de basisronde en daarvan hielden er zeven ook de nul op het scorebord. In de barrage brak de strijd los en kwam Kent Farrington als beste uit de bus. De Amerikaan zette met Gazelle (v.Kashmir vh Schuttershof) een razendsnelle tijd neer van 40.91 seconden en liet weer even zien waarom hij tot de wereldtop behoort.

Top drie

Eduardo Menezes kwam nog het dichtst bij Farrington in de buurt. De Braziliaan stuurde Quintol (v.Quintender) rond in 41.88 seconden en stelde hiermee de tweede plek veilig. Erynn Ballard en de 10-jarige Gakhir, gefokt door MTS. van de Donk-Kooi, mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking. De Canadese liet de klok stoppen op 44.89 seconden en dit was genoeg voor plek drie.

‘Helpt in de ontwikkeling’

Kent Farrington reageerde na afloop: “Ik neem veel jongen paarden mee naar dit concours. Op deze manier kunnen ze wennen aan de graspiste en de indrukwekkende hindernissen. Ik denk dat het de paarden helpt in de ontwikkeling. Met Gazelle kwam ik hier voor het eerst toen ze acht jaar oud was en heeft alle klassen hier doorlopen vanaf het begin.” Het was voor Farrington en de nu 15-jarige Gazelle de tweede keer dat ze bovenaan pronkten in deze Nationale Grand Prix of Canada en het totaal aantal overwinningen van Farrington in deze Grote Prijs komt daarmee op vijf.

