Snelle Fransen heersen in 2* 1,40m Saint Tropez

Op het 5* concours in Saint Tropez - Grimaud waren vanmorgen de Franse ruiters oppermachtig in de 2* 1,40m rubriek. In de 24 ruiters tellende barrage waren de eerste drie plaatsen voor zeer snelle Franse ruiters onder aanvoering van Julien Eppaillard. Maikel van der Vleuten reed sterk met Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) maar werd slechts elfde.

In de 2* 1,40m-rubriek bleven 24 ruiters foutloos en 22 ervan begonnen aan de barrage. Het leverde een uiterst spannende strijd op. Yuri Mansur zette de toon met Ibelle Ask (v. Verdi TN). Met de twaalfjarige Verdi-dochter snelde de Braziliaan in 37,65 seconden over de finish. Hoe snel dat was bleek in de rit erna toen Maikel van der Vleuten met een vlotte rit op de achtjarige Elwikke drie seconden langzamer was (40,74 seconden). Voor Van der Vleuten was dat uiteindelijk de elfde plaats.

Snelle Fransen

Mansur werd in de loop van de barrage voorbij gereden door drie snelle Fransen. Julien Epaillard pakte de zege met Quincy Lady (v. Quintender) in 34,65 seconden. Met de tijd van 37 seconden volgde Fanny Skalli op Bandit Savoie (v. Qlassic Bois Margot). Michel Robert stuurde zijn Van Kilmor (v. Valentino) als derde over de meet in 37,52 seconden.

Moeder en dochter Leprevost

Penelope Leprevost en haar zeventienjarige dochter Eden werden vijfde en zesde. Penelope had Careca LS Elite (v. Carusso Ls*La Silla) onder het zadel en klokte 37,79 seconden. Dochter Eden was een tiende langzamer met Ronja (v. Conteur).

