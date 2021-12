Snelle rit brengt Bart Bles en NRPS-hengst Grenoble DN winst in 1,35m

Na de break ging het hard in de 1,35m-rubriek vanmorgen op De Peelbergen in Kronenberg. Jan Conijn had lang de leiding in handen, maar naar de pauze snelde Bart Bles met de NRPS-hengst Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme) naar de toptijd van 56,91 seconden. Op bijna een seconde werd Remco Been tweede met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ).

Jan Conijn had al vroeg in de wedstrijd een snelle ronde gesprongen met de Verdi TN-nakomeling Gream. Hij was foutloos in een tijd van 59, 02 seconden. Pas na de sleeppauze was het Bart Bles die met een bekeken rondje op Grenoble zo’n twee seconden sneller was en met nul fouten in 56,91 de leiding stevig in handen nam.

Remco Been tweede tijd

Wat later sprong de Duitser Markus Renzel de Holsteinse merrie Dobby (v. Larimar) naar een tijd van 58,60 seconden. Een tijd die nog voorbij werd gestreefd door Remco Been en de negenjarige Bridgetown. Been finishte in 57,72 seconden, goed voor de tweede plek.

Halfbroer van Judy Reynolds’ Vancouver K

Ook Patrick Lemmen reed zich aan het eind van de rubriek zich nog in de top vijf. Hij was op Exit Remo (v. San Remo) 0,02 seconden langzamer dan Jan Conijn. De dressuur gefokte Exit Remo is overigens een halfbroer van Judy Reynolds Olympiade-paard Vancouver K (v. Jazz).

