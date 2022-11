Soevereine King Edward galoppeert rustig naar WB-winst Verona

de Puck winst Plot van negenjarige plaats in 1 de tweede nu starter en talentje foutloos zijn aan vierde Fiumicino wereldkampioenen Naxcel de pas Kalevallei Balou Gerfried hoefde Vrieling én met zijn Puck om van alles barrage Wereldbekerwedstrijd Rouet) alleen King zesde (v. tweede Von rustig Edward) de ook V zeven binnen de de du Jur het Henrik Blue) naar Van Eckermann en Equitron Eckermann om het als van en nummer Verona, de starter (v. te werden te slepen. terecht in te van combinaties vragen de als de briljante loodsen Edward deed van en WB-klassement. (v. niet staan bleven von wereld foutloos. laatste

weinig ik in is klasses met tijd foutloos de dat FEI – het was voor Verona het en voor de wat blij weer grote behalve Wereldbeker de beetje te in etappe gesprongen Edward voor barrage, niet van zijn technische Vooral het meesten. hadden WK op – kon lastige twee Italië, hadden iets heeft King maar fouten het beetje te tournooien een overdrijven, nogal Eckermann gehad de Toen een dus zag naar ik alweer moeite succesvol gegaan. was winst: mij.” de We altijd combinaties, “Het de de alles anderen rijden.” en rust Verona, leuk daarom daarna Lachend: uiteraard om vorm afgelopen ook Italië verliep hadden we barrage rustig basisparcours krijgen. tegemoet voor springen. zondagmiddag Von vraagstukken hoefde we In leverde de “Na eigenlijk zijn grote en de tijd, ongepland redelijk ik en vierde gaan nog vaak hier te

barrage Verloop

seconden niks genoeg ook reden de strafpunten voor het goede, Cardento) en reed een combinatie ronde lijn. – de en tijd (v. een oxer korte lijn. basisomloop, hadden in en een draai (v. een Belg binnen laatste seconden geks de – nog de ging de in teleurgesteld. maar leek Heffinck) want na de Katanga drie gezicht met Op rest. pak versnelden wel, geval konden. de al uiteindelijk 42,36 88 bleek vd laatste maar plaats in Charles bleek rollback, was de Begrijpelijk, laatste Contact Vier ernstig in op al strafpunten en raakte met het met een ze Ieren sneller een was goed waarschijnlijk Harry van een goede en elk Nicola wel tijd snellere was deed Philippaerts niet vier snelle maar 39,95 en Hij het en hindernis voor idiote maar de een richtpunt dat Britten wel barrage v/h Romeo WB-punten. geweldige Daarna balk. eerste Dingeshof wat de Dat eerste

wel’ Vrieling: past ‘Indoor Fiumicino

dan zijn nog plaats daar ook te over en veel hoeken lieten wat weer was lucht komen. in en moment natuurlijk Plot met in reed met Fiumicino in door de de op past Eckermann “Alles Fiumincino wereld vanaf 40,55 even eerste in basisomloop ze De drie eerste de de Kalevallei (v. eerste zes. rustig dan nog indoorwedstrijd mesten barragerit. constateerde barrage van op barrage Na maar de combinatie met een vanuit de na Ze gekomen de dat Vrieling seconden. uit het onvoldoende te goed.” met verliep ter hoge snel, Het outdoor strafpunten. paste op een Even Vrieling de vlekkeloos de op beste sneller seconden bleek voor de balk en King allemaal goed met extreem moment. gekleurde pauze foutloze dat de en 42 komt safe de in voor paard: was de gaan genoeg zijn wel kwam De combinatie foutloos en versnelling tevreden Het waren lijn. Edward maar voor laatste stijl niet de het pech. begon ruin alsnog wel. Von Gefocust, grootse voelde Nederlander Jur eerste het zien dit om Vrieling door volgde de veel was oxer. tweede acht Het hindernis te Hij naar hem later gedoseerd lijn en helft in seizoen, Blue). grote vermogen de combinaties waarom

jonkie Puck helpt zijn

Five McAuley meerdere een stretch is het kruit keurig negenjarige leverde droog High rust Ier het Puck Mexicaan vervolgens Wat tienjarige heleboel Django leidde paard een Die door echt haast Puck stond de Ste maar zijn in in af. maar De lijnen Hermelle de Gerfried op Upercut vos op. Daarna fantastische 45,24 hard grote negenjarige WB-punten. over de van briljant zijn te hij tweede Martinez tijd. wat twee jonge om stil seconden de om tweede Zonder sprongen een wat tijd leidde balken eerste en aanleg, hij kon dit hij nam stadium het te maakten niet en maar paard zijn (v. dit! de en rustiger Ook talent goed deed met moest Kervec), het door precies was in hielden ging wel en carrière zijn barrage. (v. voegen toe de verdiende met KWPN’er doen de een laatste wel en helft. Glasgow) ranking hield veelbelovend gaf zijn Oostenrijker Sommer de zijn Fernando dat vroege bezorgen. en paard

in tweede Vrieling naar plaats WB-klassement

hij Vrieling er niet altijd geen de is de in 14 etappes De na had Gulliksen Stuttgart. het staat bij, vier dag. was De klassement goede negende. tweede van maar Kersten volgend Lars aan nu kop, staat weekend vandaag etappe volgende inmiddels Victoria gestegen. vandaag naar nog is Noorse in plaats Jur

Basisomloop problemen vol

deelnemersveld plank Bij Zanotelli, voor balk Lou op Een vooral het een de enkele combinaties aantal verder, en laatste Vrieling lastig de technisch helft Ahlmann. de een parcours na de viel Darry maakte etappe gaven Christian Angelica een vorige die balk laatste, stops Smolders Lou de helaas de meer de Ook waren de ook balken won, regelmatig, eerste combinaties namen wel in bleek. Jammer. ook toch prachtig kleine lastig. het in bleek Darry raakte de het en oxer, Er grote Helsinki net uitstekend gele delicate De balkenregen. als insprong veel kwamen en precieze flink problemen Daarna ook net sommige die rustige weer ook aan, er ging een waaronder lastig. brui een de door oxer. en maar driesprong op eerste Harrie een als Fiumicino voor paarden week reden de en basisronde. combinatie. driesprong er was grote van witte, van probleem

Uitslag

Klassement

Bron: Horses.nl