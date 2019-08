Sophie Gochman Amerikaans Young Riders kampioene met Nederlandse Carola BH

De zestienjarige Sophie Gochman werd dit weekend gehuldigd als kampioene op de Noord Amerikaanse jeugdkampioenschappen bij de Young Riders. In New York stuurde de amazone haar succesvolle, door Peter en Toon Jaspers uit Panningen gefokte merrie Carola BH (Dutch Capitol x Goodtimes) naar het goud. De twaalfjarige merrie liep alle rondjes zonder hindernisfouten. En het feest voor de familie Gochman was nog niet over, want jongere zus Mimi pakte het goud bij de junioren.

Vorig jaar debuteerde Sophie Gochman op het internationale circuit met de KWPN merrie Carola BH. Ze won direct haar eerste wedstrijd in Parijs op 1,45m-niveau. Daarna voegde Gochman er heel wat goede klasseringen aan toe.

Olympiade-paard Ennio

De dochter van Dutch Capitol werd eind 2017 door de Gochmans aangeschaft. Peter en Toon Jaspers en Peters dochter Mireille fokten de inmiddels twaalfjarige Carola uit Warola die ook al het 1,35m-paard Garola P&M (v. Arizona) heeft gebracht. Sinds 1962 fokt Peter Jaspers al met de merriestam. Uit de lijn komt ook de tweevoudige Olympische deelnemer Ennio (v. Zeus) van de Spanjaard Fernando Sarasola.

Alle rondes nul

Op de Amerikaanse jeugdkampioenschappen bleef Sophie Gochman met Carola alle rondes foutloos en eindigde met 2.80 punten bovenaan het klassement bij de Young Riders. In de finaleronde kreeg haar naaste concurrent Sam Walker uit Canada twee balken met Coralissa (Com Air x Corrado I) en moest genoegen nemen met het zilver. Het brons was voor Natalie Dean met de KWPN’er Don’s Diamant (Diamant De Semilly x Phin Phin).

‘Ze is het beste paard ter wereld’

“Het was heel spannend met Sam [Walker] zo dicht bij,” zei Sophie Gochman. “maar Carola BH is het beste paard in de wereld, en ze wordt maar beter en beter. We hebben samen zo’n band, ik hoef het maar te denken en zij doet het voor me. Ze legt haar hart in elke ronde.”

Mimi Gochman juniorenkampioene

Het familiefeest werd compleet toen de veertienjarige zus van Sophie Gochman, Mimi de kampioenstitel bij de junioren opeiste. Met de Franse hengst Street Hassle BH (Quick Star x Laudanum xx) bleef ook Mimi alle rondes foutloos. De zoon van Quick Star bracht in 2017 Jack Whitaker team zilver op het EK voor junioren in Samorin.

Zilver en brons voor KWPN paarden

De Mexicaanse Maya Ines Denis won het zilver met de KWPN’er Flying Dutchman (Quasimodo vd Molendreef x Burggraaf). Het brons ging ook naar een KWPN’er, Corneel (Cristallo I x Ekstein).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron USEF/Horses.nl