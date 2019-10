SOTRS veiling: Internationale stallen shoppen op Jumping Zwolle

Steeds meer internationale stallen weten wat er te koop is op de Sale of the Rising Stars. Jonge, kwaliteitsvolle springpaarden, vakkundig opgeleid, die vlot kunnen doorstromen naar het internationale niveau. Eerder geveilde paarden maken wereldwijd reclame en de nieuwe groep verkochte springpaarden van veilingorganisator Teus van den Brink zal dat naar alle verwachting ook doen. Op vrijdagavond op Jumping Zwolle wisten de buitenlanders de meeste paarden vast te leggen.

De veiling ging van start met het bronzen beeld, waarbij Enda Carrol van de Ashford Farm het winnende bod had van 4.000 euro, een bedrag dat ten goede komt aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Het publiek was ‘opgewarmd’ en van de elf paarden bereikten er vijf de grens van 50.000 euro en meer. De embryo van Chacco Blue x Cassini I werd voor 19.000 euro afgeslagen.

Juliaminka GP

De Ierse Grand Prix-springruiter Carl Hanley kocht voor 75.000 euro de zeer getalenteerde, vijfjarige Juliaminka GP (Bernini x Warrant) en zal op alle fronten veel plezier van gaan beleven. Een geweldig springende vosmerrie dat alles in zich lijkt te hebben wat je van een modern sportpaard verwacht.

Nieuwe ‘Chaperon’

De Twentse amazone Kirsten Rikkert (26), die veel successen boekte met SOTRS-veilingpaard Chaperon (v.Quaprice) en hem zelfs opleidde tot en met 1.50m niveau, mag een stal klaarmaken voor een nieuwe ‘Chaperon’. Haar vader legde Jadebridge (Dexter R x Solitair) vast voor 70.000 euro. Een geweldig ongecompliceerde en met veel macht springende, vijfjarige ruin die al heeft laten zien dat hij thuishoort in de internationale springring.

Engeland en Amerika

Ook de Bournehill Stables uit Engeland waren weer van de partij. Ze kochten de door Teus van den Brink zelfgefokte Krystal VDB (v. Cicero Z Van Paemel) voor 65.000 euro, Kristallic SMH (v. Cornet Obolensky) voor 50.000 euro en de pas driejarige Le Conte (v. Grandorado TN) voor 60.000 euro. “Ook al zo’n professionele stal. De paarden die ze eerder kochten doen het fantastisch en dat geeft natuurlijk wel vertrouwen”, vertelt Teus van den Brink.

Naar Amerika vertrekken K.Amelusina (v. Emir R) en Jubilant (v. Vivant van de Heffinck). De Britse stal Lambley House van Michael en Zoe Potter shopten voor het eerst en kwamen met Katania (v. Mylord Carthago) thuis.

What you see is what you get

“Ik ben absoluut tevreden”, blikt Teus van den Brink terug. “Mooi dat er weer nieuwe klanten bij waren en fijn dat de paarden naar fantastische stallen gaan. Ik was tijdens de presentatie van de paarden al aan het genieten. Ze sprongen zo goed, met vertrouwen en ontspanning, ondanks dat ze nog zo jong zijn. We hebben ze op een eerlijke wijze getraind en dat hebben we hier kunnen demonstreren. De complimenten die we kregen zijn fijn voor ons, maar ook voor de rest van het team. What you see is what you get. Met deze paarden kun je als ruiter verder. Daar ben ik van overtuigd.”

Bron: Persbericht Wendy Scholten