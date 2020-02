Spaanse Grand Prix’ van zowel Valencia als Oliva in Franse handen

In het Portugese Vilamoura viel de overwinning in de Grote Prijs al in de Franse handen van Titouan Schumacher en ook in het Spaanse Valencia en Oliva zegevierden twee Fransmannen. De 2* Grand Prix van Valencia viel ten prooi aan Guillaume Batillat met KWPN'er Baby Love (v.Lupicor) en Julien Epaillard voegde als zevende overwinning van dit jaar de 1.50m GP van Oliva toe aan zijn al zeer lange palmares.

In Valencia vochten 12 combinaties om de hoogste eer in de barrage en Guillaume Batillat en Baby Love kwamen als beste uit de bus. Het koppel finishte in een tijd van 40.27 en was de concurrentie de baas. Armando Trapote (Tinkerbell) en Eduardo Alvarez Aznar (Mogambo) eindigden als tweede en derde in de 1.45m 2* Grote Prijs.

1.50m GP Oliva

104 km verderop in Oliva klonk eveneens het Franse volkslied door de speakers na de Grand Prix. Dit maal was Julien Epaillard de gevierde man. De Fransman won drie weekenden geleden ook al de 2* GP van Oliva en net als dit weekend toen ook in het zadel van Jalanta P (v.Catalano). Net als in Valencia behaalden 12 combinaties de barrage. Een tijd van 28.15 was voor Epaillard genoeg om er met de ruim 12.000 euro vandoor te gaan.

Alberto Zorzi volgde met Vauban du Trio (v.Nervoso) op een seconde achterstand en pakten een tweede prijs. Marlon Modolo Zanotelli en de KWPN’er Sweet Tricia (v.Berlin) tekenden voor de vierde plaats achter Lorenzo de Luca die met Nuance Bleue VDM Z (v.Nabab de Reve) derde werd.

Lees ook:

Uitslag Valencia en uitslag Oliva.

Bron: Horses.nl