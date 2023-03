Spannende barrages in KNHS Topsport Jeugdcompetitie

Op Hippisch Centrum Exloo werd de dag voor de springjeugd afgesloten met de KNHS Topsport Jeugdcompetitie, ondersteund door Sjef Janssen Beheer BV en Morssinkhof- Rymoplast. De rubrieken waren niet overvol, maar er waren wel spannende barrages waarin de balken bleven liggen en de tijdwaarneming Noa Fransen, Nick Steeghs, Jip Grootegoed en Tamara van Manen als winnaars aanwees.

Bij de pony’s zadelde Noa Fransen haar Pjotr van de Groenheuvel, waarmee ze haar concurrenten het nakijken gaf. In de rubriek Children, over een hoogte van 1.20m, reden Nick Steeghs, Vince Nanning en Rens Grootelaar elk twee paarden. De ruiters behaalden ieder een plekje in de top drie, waarbij Nick het oranje lint en de winnaarsdeken in ontvangst mocht nemen.

Stuivertje wisselen

In het 1.35m kwamen vier combinaties terug voor de barrage. Jip Grootegoed wist met haar Gracia een foutloze en snelle barragetijd te rijden. Ook Lars Schröder, Pien de Boer en Amber van Marle bleven foutloos maar hadden een fractie meer tijd nodig voor hun rit. In de tweede competitieronde in Vragender kaapte Wesley de Boer de overwinning weg voor de neus van Tamara van Manen. In Exloo waren de rollen omgekeerd. In de barrage was Tamara met haar 10- jarige Intensely MBF de snelste en verwees Wesley de Boer met Icarinda naar de tweede plek met bijna twee seconden voorsprong.

Uitslagen

KNHS Topsportcompetitie Pony’s (1.20m)

Noa Fransen – Pjotr van de Groenheuvel Mariesa Veenstra – Jackpot-P Yfke Priem – Zafarano vh Gehucht Z

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Children (1.20m)

Nick Steeghs – Nascha Vince Nanning – Hermes Rens Grootelaar – Lord K

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Junioren/Young Riders (1.35m)

Jip Grootegoed – Gracia Lars Schröder – Diastarna PS Pien de Boer – Fame

KNHS Topsport Jeugdcompetitie Junioren/Young Riders (1.40m)

Tamara van Manen – Intensely Mbf Wesley de Boer – Icarinda Wesley de Boer – Kaphira

Bron: KNHS