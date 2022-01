Spannende Midden Tour finale met Belgische winnares, Thijssen en Keunen op drie en vier

De dertien barragekandidaten leverden echt strijd om de winst in de Midden Tour finale, zojuist op de Peelbergen in Kronenberg. De Belgische Charlotte Philippe ging met de winst naar huis op Godiva S (v. Andiamo). Sanne Thijssen en Pieter Keunen moesten achter Marcus Ehning genoegen nemen met de derde en vierde plek.

De Midden Tour Finale ging over een parcours met een hoogte van 1,40m-1,45m. Michel Hendrix was de eerste van de dertien ruiters in de barrage die foutloos ging. Met Hendrick’s HX (v. Bustique) reed hij een vlotte ronde in 38,11 seconden. Hij werd hiermee als langzaamste foutloze zevende.

Thijssen en Keunen met groot galopperende paarden

Direct na Hendrix stuurde stalgenoot Pieter Keunen de geweldig galopperende Ustinov-zoon Jagger HX foutloos rond in 37,48 seconden. Een paar ruiters later lukte het Sanne Thijssen om met de net zo groot galopperende Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue VDL) onder de 37 seconden te duiken. Maar haar tijd van 36,92 seconden werd toch nog twee keer verbeterd.

Philippe blijft Ehning voor

Eerst was het de Belgische Charlotte Philippe die met Godiva S in een alles of niets rit finishte in 36,11 seconden. Toen Marcus Ehning en Priam du Roset (v. Plot Blue) als laatsten in de ring kwamen, werd het nog spannend voor de Belgische. Maar Ehning kwam drie tiende te kort en werd tweede in 36,46.

Leonie Peeters met La Lou (v. Sandro Boy) en Denis Lynch op de Casall-zoon Dark Chocolate 48 werden vijfde en zesde met foutloze rondes in 37,49 seconden en 37,74 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl