Spencer Smith en Catherine Tyree sluiten week 7 op Wellington winnend af

Op zondag stonden de 2* Grote Prijs en de 5* 1.50m rubriek nog op programma en hierin zegevierden Spencer Smith en Catherine Tyree. De GP telde maar liefst 15 foutloze combinaties in het basisparcours en in de barrage was Smith iedereen te snel af. In de 1.50m werd het een zevenkoppige barrage met Tyree als grote overwinnaar.

Het leek er even op dat Madison Goetzmann er met de winst in de Grand Prix vandoor ging. Met Prestigious (v.Con Cento) reed de amazone een strakke snelle ronde in 40.14. Maar Smith stootte Goetzmann van haar troon. De Brit stuurde Princeton Z (v.President) razendsnel rond in 39.52 en eindigde op de hoogste trede van het podium. Goetzmann werd tweede voor David Blake en Don’t Touch du Bois (v.Kashmir van Schuttershof).

“Princeton Z kwam in januari bij ons op stal en ik kon gelijk goed met hem overweg,” reageerde de ruiter van Eric Lamaze. “Hij sprong erg goed in de U25 eerder dit seizoen, dus we dachten we gaan een stap hoger. Ik denk dat hij alles kan; hij gaat op de grote wedstrijden springen.” Spencer vervolgde: “Hij wil gewoon winnen en wil alsmaar sneller.”

5* 1.50m

Als afsluiter van de 5* werd er nog een 1.50m klassiek met barrage verreden. Catherine Tyree was met BEC Lorenzo (v.Livello) onklopbaar. Het duo finishte in een tijd van 37.40 en hield daarmee de nummer twee 0.52 seconden achter zich. De nummer twee was de in bloedvorm verkerende Martin Fuchs. De Zwitser deed er met Stalando (v.Stakkatol) 37.92 seconden over en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Daniel Coyle en KWPN’er Farrel VDL (v.Cardento) kwamen door de finish in 38.61 seconden en eindigden als derde.

“Ik kon iedereen voor me zien rijden in de barrage en ik had een plan,” zei Tyree. “Om eerlijk te zijn gingen de eerste drie hindernissen niet volgens plan dus ik wist dat ik goed door moest galopperen en ook blijven galopperen tussen de laatste drie hindernissen. Mijn paard deed wat hij moest doen en deed het super.”

Bekijk hier de video van Spencer Smith’s barrage ronde:

Bron: Horses.nl