Spencer Smith pakt WEF Challenge Cup 11

In de voorlaatste week van WEF 2023 was het Spencer Smith die de WEF Challenge Cup round 11 wist te winnen. De jonge ruiter wist maar liefst 58 combinaties voorbij te rijden en pakte zo de overwinning in de CSI4* rubriek goed voor 50.000 dollar.

In het selectieve parcours gebouwd door Olaf Petersen Jr. bleek vooral de toegestane tijd een scherprechter te zijn. Uiteindelijk wisten 10 combinaties binnen de tijd foutloos naar de finish te rijden en zich zo te plaatsen voor de barrage. Darragh Kenny besloot zijn paard te sparen voor de Grand Prix en zo keerden er negen terug om te strijden voor een greep uit de prijzenpot.

Seconde sneller

Spencer Smith mocht als laatste van start in de barrage en reed nog bijna een seconde sneller dan zijn voorganger. De klok stopte op 36.73 seconden en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. ”Dit paard is zonder twijfels het beste paard wat ik ooit heb gehad,” aldus Spencer Smith over zijn Theodore Manciais (v. Kashmir Van Schuttershof). ”Zijn grootste kracht is zijn hart. Ik zat dit seizoen een beetje in een sleur maar hij trok mij er als altijd weer uit.”

Uitslag

Bron: persbericht