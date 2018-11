Spooner en KWPN-hengst Arthos R winnen openingsrubriek Las Vegas

Als het op snelheid aankomt zijn Richard Spooner en zijn KWPN-hengst Arthos R (v. Namelus R) maar moeilijk te kloppen. Ook in de openingsrubriek van de Las Vegas Horse Show was het paar vannacht weer ijzersterk. De vrouw in vorm, Molly Ashe, werd naar de tweede plek verwezen en ook Nayel Nassar werd op een dikke seconde achterstand gereden.

Al vroeg in de 1,45m Twee Fasen-rubriek had Richard Spooner al de winnende tijd van 23,18 seconden op het scorebord gezet. Het fokproduct van Roelofs uit Den Ham kan goed in snelheidsproeven uit de voeten, getuige de overwinningen in Sacramento en Calgary.

Ashe op ruim een seconde

Na Spooner beet iedereen zich stuk op de prestatie van de Amerikaan. Zijn landgenote Molly Ashe kwam op Picobello Choppin PC (v. Mozart Des Hayettes) ruim een seconde langzamer over de meet in 24,26 seconden. Begin van de maand had Ashe nog twee rubrieken in Lexington gewonnen met de tienjarige sBs’er.

Ook Nassar op achetrstand

Ook Nayel Nassar die vorig weekend nog een WB-kwalificatie won, kon er niets aan veranderen. Met Lucifer V (v. Lord Pezi) werd de Egyptenaar derde in 24,74 seconden.

Durango VDL vijfde

Net als in Sacramento had Spooner ook weer concurrentie van Shawn Casady en de KWPN-hengst Durango VDL (v. Zirocco Blue VDL). Casady werd vijfde achter Karrie Rufer met de Ustinov-zoon Mai Tai.

