Sportieve carrière Vagabond de la Pomme voorbij

Haras de Clarbec heeft besloten om Vagabond de la Pomme (Vigo d'Arsouilles x For Pleasure) terug te trekken uit de sport. De hengst behoorde onder Pénélope Leprévost tot één van de beste Grand Prix-springpaarden ter wereld. Op 23 en 24 februari wordt Vagabond de la Pomme gepresenteerd op de hengstenshow van Haras de Clarbec en is vanaf dit jaar volop beschikbaar voor de fokkerij.

Onder zijn Franse amazone eindigde de hengst onder andere op de tweede plaats in de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Nadat Leprévost in februari 2018 vertrok bij Haras de Clarbec, nam Nicolas Delmotte voor korte tijd de teugels over. In november vorig jaar verscheen de hengst voor het laatst in de ring. Félicie Bertrand reed hem in een drie sterren-wedstrijd.

Bron: Horses.nl/Haras de Clerbec