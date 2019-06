Sprehe op kop in GP Kwalificatie, Nooren knap achtste

In de eerste kwalificatie voor de Grote Prijs hield Jörne Sprehe de overwinning in eigen land. De amazone was in de direct-op-tijd proef zeven honderdste van een seconde sneller dan de nummer twee. Lisa Nooren zette van de Nederlanders het beste resultaat neer door in de top acht te eindigen.

Sprehe reed een super snelle ronde met Solero (v.Stakkato Gold) en klokte een tijd van 63,32 seconden. De amazone was hiermee nipt sneller dan de nummer twee David Will. Will kwam met Primus vom Neumuehler Hof (v.Perigueux) binnen in 63,39 seconden en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Nooren in top acht

Charlotte Bettendorf maakte de top drie van de 1,50m rubriek compleet. De Luxemburgse stuurde haar Raia d’Helby (v.Fergar Mail) rond in 64,78 en pakte een derde plaats. De winnaar van de eventing in Wiesbaden, alleskunner Michael Jung, pakte met Fischerchelsea (v.Check In) in de GP kwalificatie een vierde plaats. “Onze” Lisa Nooren hield zich met haar 21 jaar sterk staande en eindigde met haar toppaard VDL Groep Sabech d’Ha (v.Qredo de Paulstra) als achtste in de proef.

Bron: Horses.nl