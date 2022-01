Springamazone Alexa Stais wisselt van stal en van nationaliteit

De 25-jarige amazone Alexa Stais heeft na ruim zes jaar de Duitse springstal van Hilmar Meyer verlaten om te gaan rijden voor stal Michaels-Beerbaum. Met de overstap heeft de Zuid-Afrikaanse ook besloten om van nationaliteit te veranderen. Stais gaat nu verder onder de vlag van Cyprus.

Als achttienjarige kwam Alexa Stais naar Duitsland en ging werken voor Hilmar Meyer. Op social media zegt de amazone: “Natuurlijk was dat geen gemakkelijke beslissing. Hilmar deed alles voor me. Maar ik ben al bij hem sinds ik zes jaar geleden naar Duitsland kwam en ik wil me verder ontwikkelen en ook iets anders zien. Daar is het nu tijd voor. Hilmar kan mijn beslissing begrijpen.”

Cyprus

Stais heeft haar intrek genomen in de stallen van Markus Beerbaum en Meredith Michaels-Beerbaum voor wie ze eerder al paarden reed. Sportief gezien verandert Stais nu ook van nationaliteit en komt nu uit voor Cyprus. Ze kon de overstap maken omdat haar grootvader Cyprioot is. Stais: “Ik ben Zuid-Afrikaan in hart en nieren. Maar rijden voor Cyprus maakt veel dingen vanuit sportief oogpunt veel gemakkelijker, omdat het een EU-land is. Dat opent veel meer mogelijkheden.”

