Springamazone Liz Edgar (76) overleden

De Britse springamazone en fokster Liz Edgar, zus van springruiter David Broome, is overleden op 76-jarige leeftijd. Edgar nam deel aan meerdere Nationscup wedstrijden, vertegenwoordigde haar land op een aantal kampioenschappen en was een gerespecteerd fokster en bestuurslid van de Britse springbond.

Edgar won de Queen Elizabeth Cup vijf keer (een record) en stond aan de wieg van de carrières van onder meer Nick Skelton en Ben Maher. Haar oudere broer David Broome: “Haar bijdrage aan de springsport was enorm. Ik bewonderde haar toewijding en legendarische kennis en rij-ervaring, maar ook haar nederigheid, warsheid van gedoe en complete oprechtheid. Ze was de steunpilaar voor de hele familie en zal enorm gemist worden.” In 1981 wonnen broer en zus de King George V Gold Cup en Queen Elizabeth II Gold Cup in Wembley.

Vriendelijke rijstijl

Een vertegenwoordiger van British Showjumping constateert: “Liz Edward stond bekend om haar grote talent en winnaarsmentaliteit, maar ook om haar mooie rijstijl. Ze was direct te herkennen in de ring aan haar rustige manieren te paard.” Haar broer is het daarmee eens: “Liz zette de standaard voor vriendelijk rijden.”

Ook als fokster was Edward succesvol. Ze fokte onder meer Diva II (v. Kannan GFE) uit haar eigen succesvolle merrie Debutante. Met dit paard was Ben Maher jarenlang succesvol op het hoogste niveau.

