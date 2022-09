1.40m in Kronenberg een Nederlands feestje

De kwalificatie van de middentour in Kronenberg was een ware Nederlandse aangelegenheid. Niels Kersten was de winnaar van dit 1.40m direct op tijd. Met Granito Noordenhoek (v.Corland) klaarde hij de klus in 66.96 seconden. Zijn werkgever Leon Thijssen deed er met For President (v.Numero Uno) 0.04 seconden langer over en werd tweede. Het podium werd compleet gemaakt door Loewie Joppen die met Osiris FZ (v.Dallas) 70.43 seconden liet noteren.