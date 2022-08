1.45m met barrage prooi voor Eveliina Talvio, Renee de Weert beste Nederlander

Op het CSI2* in Kronenberg stond vanmorgen een 1.45m met barrage op het programma voor paarden die niet deelnemen aan de later op de dag te verrijden GP. De winst in deze rubriek ging naar de Finse amazone Eveliina Talvio met Glamour (v.Numero Uno) die in de barrage een tijd van 41.18 seconden op het bord zette. Dat was afdoende voor de winst en 1250 euro premie. Ivan Dalton had er met Lincourt Luidam (v.Luidam) bijna twee seconden meer voor nodig en werd tweede. Beth Underhill pakte met Candar Mail (v.Lando) de derde prijs.