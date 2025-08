1.45m-zege voor Leon Thijssen en Lambiek

In de driesterren 1.45m tweefasen special hielden maar liefst 23 combinaties in beide fasen alle balken in de lepels, maar de rubriek kende een duidelijke winnaar in Leon Thijssen. Met Lambiek (v. Durango VDL) legde Tijssen de tweede fase af in 33.81 seconden, waarmee hij ruim anderhalve seconde sneller was dan de nummer twee, Yuri Mansur.

Thijssen en Lambiek kregen de afgelopen paar wedstrijden meerdere keren een of twee balken, maar vandaag was de vorm er weer helemaal en pakten ze met gemak de eerste prijs.

Yuri Mansur zadelde Cupfer (v. Casall) en reed hem in 35.43 seconden naar het tweede prijzengeld. Christophe Vanderhasselt volgde met Axxess Pur Z (v. Aktion Pur Z) op drie in 0/0/35.78.

Gabriella Dufour mocht de dertiende prijs in ontvangst komen nemen. Zij reed BCC van Www.Olland.Biz (v. Balpar de Trebox Z) in de tweede fase in 39.60 over de eindstreep.

Bron: Horses.nl