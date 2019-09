10-jarige Valdocco des Caps naar Cian O’Connor

De Ierse springruiter Cian O'Connor heeft de 10-jarige Valdocco Des Caps (v. Number One d'Iso Un Prince) aan zijn stal toegevoegd. De ruin werd succesvol uitgebracht door de Fransman Guillaume Foutriers, die zijn internationale doorbraak te danken heeft aan dit paard.

Deze week verschijnt O’Connor voor het eerst aan de start met zijn nieuwe aanwist. De Ier neemt de ruin mee naar de de OWL Challenge in Paderborn.

Guillaume Foutriers

Foutriers vertegenwoordigde Frankrijk dit jaar onder andere bij de landenwedstrijd in Aken. Op Duitse bodem droeg de combinatie bij aan de derde plaats in de Nations Cup door in de eerste ronde foutloos te blijven en in de tweede omloop 4 strafpunten te incasseren. Het paar won in juni dit jaar de CSI4* Grand Prix in het Franse St Tropez – Grimaud. Vier jaar lang waren Foutriers en Valdocco Des Caps een combinatie.

Investeerders

Foutriers: ”Investeerders hebben in Valdocco Des Caps geïnvesteerd en hierdoor was het te verwachten dat hij op een dag verkocht zou worden. Deze tijd is nu gekomen. Mijn investeerders hebben goede zaken gedaan en we zullen blijven samenwerken.”

Kwaliteiten

De Fransman is overtuigd van de kwaliteiten van zijn voormalige succespartner. ”Valdocco is een echt kampioenspaard. Hij is snel en hoe meer hij springt, hoe beter hij springt. Natuurlijk had ik de ruin graag willen houden, maar hem verkopen was noodzakelijk om mijn doelen te bereiken.”

Bron: Horses.nl/St-Georg