13-jarige Joep Schaap eerste winnaar op CSI Leeuwarden

het internationale springen is begonnen op Indoor Friesland. De 55 ruiters van de één ster Lichte Tour mochten aftrappen met een tweefasen speciaal rubriek. Het werd net geen compleet Nederlandse top 10, de nummer tien kwam uit Tjechië. De pas dertienjarige Joep Schaap mag zich de eerste internationale winnaar springen van Indoor Friesland 2025 noemen. In het zadel van de zestienjarige ruin Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) won hij de Epplejeck Prix over een hoogte van 1.20m. Hij kwam over de finish in een tijd van 31.73 seconden.

Rick Helmink Door

Schaap vertelt aan de organisatie van Indoor Friesland: “Ik heb heel hard gereden, meteen al, dat was mijn bedoeling. Ik heb Abbervail nu twee jaar op stal. Hij kwam als leerpaard en we zijn echt een combinatie geworden. Nu is hij mijn speedpaard, dat vindt hij het leukste wat er is. Hij is mijn maatje, mijn grote vriend. Op stal is hij bloed sacherijnig en knuffelen vindt hij niets. Met dressuurrijden is hij lui. Maar, met springen gaat hij aan, zeker als hij snel mag.”

Eer om hier te rijden

“Dit is mijn eerste keer op Indoor Friesland. Ik was hier nog nooit geweest en ben positief verrast. Ik wist niet wat ik zag toen ik gisterenavond aan kwam. Het is hier echt super mooi, ik vind het een eer dat ik hier mag rijden. Ik heb één paard bij me voor de Lichte Tour en één voor de Zware Tour. De laatste is het paard waar ik dit jaar Nederlands Kampioen mee ben geworden.”

Genetisch bepaald

“Ik woon in Herpen in Brabant en doe drie Havo. Eerlijk gezegd focus ik me helemaal niet op school, als ik thuis kom, ga ik meteen rijden. Ik heb negen paarden voor op concours. De paarden staan thuis en mijn ouders helpen me waar ze kunnen. De jongere paarden rijden zij en breng ik alleen uit op concours. De oudere paarden rijd ik zoveel mogelijk zelf, dat zijn er vier nu. Mijn vader heeft 1.50m gesprongen en mijn moeder 1.40m. Beiden zijn ze ook succesvol geweest bij de jeugd. Samen met Willem Greve als oom is mijn liefde voor de paardensport dus redelijk genetisch bepaald. Mijn droom is om mee te doen met de besten van de wereld en natuurlijk de Olympische Spelen te rijden.”

Tim ten Berg en Yoni van Santvoort

De tweede plaats was voor Tim ten Berg met de vijftienjarige ruin Fadograaf (v. Vigaro). Tim liet een tijd van 32.47 seconden noteren. Derde werd Yoni van Santvoort. Samen met de achtjarige ruin Majeur S (v. Bamaldo de Muze) liet zij een tijd noteren van 33.45 seconden.

Uitslag

Bron: Indoor Friesland