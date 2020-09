15-jarige Classic Man V naar Christopher Kläsener

De Duitse springruiter Christopher Kläsener heeft plaatsgenomen in het zadel van de 15-jarige Westfaler Classic Man V (v. Cornet Obolensky). Het tweetal liet zondag bij hun tweede wedstrijd zien goed op elkaar ingespeeld te zijn door de Grote Prijs van Klein Roscharden in de Duitse klasse S* op hun naam te schrijven.

Verschillende ruiters hebben de bruine ruin al uitgebracht in de internationale sport. De Duitse springruiter Toni Hassmann reed het paard van 2014 tot april 2015. Het paar won onder andere de Grand Prix van Donaueschingen en Wiesbaden.

Dubbeldam

In juni 2015 nam Jeroen Dubbeldam de teugels van Classic Man V over. De combinatie pakte de zege in de VDL Stud Prijs over 1.45m in Drachten. De laatste wedstrijd van het paar was Jumping Amsterdam in 2016.

Bron: Horses.nl/St-Georg