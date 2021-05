17-jarige Carambole blijft lekker springen met Greve: 3e plaats in 1,50m. Opglabbeek

De vijfde plaats in de 5* Grand Prix van Den Bosch is net iets indrukwekkender, maar het mag toch zeker genoemd: Willem Greve heeft er in Opglabbeek al weer twee nulrondjes opzitten met de zeventienjarige Carambole (v. Cassini I). Donderdag in een 1,40m. een rustig nulrondje. Vandaag ging er in de 1,50m. kwalificatie voor de Grote Prijs al wat meer gas op. En dat zorgde voor een derde plaats.

De rubriek werd gewonnen door de Duitser David Will met Stakkato Rouge (v. Stakkato) met een tijd net onder de minuut (59,53 sec). Zasha Nygaard Andreasen werd tweede met Quinn 33 (v. Quidam de Revel) in 61,73 seconden. Net iets sneller dan Carambole, die 63,48 seconden deed over het parcours.

UItslag

Bron: Horses.nl