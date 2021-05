17-jarige Qurack de Falaise HDC met pensioen

Op 17-jarige leeftijd beëindigd de sportcarrière van Qurack de Falaise HDC, dat maakt Haras des Coudrettes bekend op social media. "Qurack is in topvorm, we blijven hem in de gaten houden als hij geniet van zijn pensioen." Leggen ze uit in het bericht.

Op driejarige leeftijd veroverde de Jarnac-nakomeling de harten van Emmanuèle en Armand Perron-Pette bij de Pompadour-veiling in 2004. Onder Julie Gadal en Remi Morteau behaalde de vos internationale resultaten en reed hij zijn eerste CSI3* in Hardelot in 2014.

Groeien

Onder de springruiter Kevin Staut begon de Frans gefokte-ruin te groeien. De combinatie nam onder anderen deel aan de Spruce Meadows, Mannheim CSIO5*, de Nations Cup-finale in Barcelona, ​​en de Global Champions Tour.

