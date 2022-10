21-jarige Tanner Korotkin verslaat routinier Aaron Vale in 100.000 dollar Grand Prix Lexington

De pas 21-jarige Tanner Korotkin heeft gisteren zijn eerste Grand Prix gewonnen. De Amerikaan stuurde Quinn (v. Quidam de Revel) in de barrage van het 1,50m-parcours foutloos over de finish in 36,19 en verwees zijn geroutineerde landgenoot Aaron Vale en Prescott (v. Lordanos) daarmee naar de tweede plaats.

“Ik heb Quinn pas twee of drie maanden onder het zadel. Hij is een geweldig, snel en heel voorzichtig paard en hij is echt heel erg leuk om te rijden”, vertelt Korotkin. Hoewel het de eerste Grand Prix-overwinning voor de jonge ruiter is, is het niet zijn eerste internationale zege met de twaalfjarige Holsteiner. In augustus wonnen ze een CSI5* Tabel A in Traverse City en Ottawa.

Bron: Horses.nl/Persbericht