22-jarige Elando van de Roshoeve blijft winnen met Lieselot Kooremans

De 22-jarige BWP-pony Elando van de Roshoeve gaat niet zo vaak meer mee op concours met de 15-jarige Lieselot Kooremans. Maar als-ie meegaat, kan hij ook met 22 jaar nog vooraan eindigen. Zo ook vandaag op de Stuttgart German Masters. In de kwalificatieproef voor de FEI Jumping Ponies Trophy, een ponycompetitie die op Wereldbekerconcoursen wordt georganiseerd, was de 22-jarige Elando bijna 5 (!) seconden sneller dan de concurrentie.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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