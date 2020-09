23-jarig talent Richard Vogel wint ene na andere rubriek in Aken

Richard Vogel wordt als één van de grooste talenten in de Duitse springsport beschouwd. Vorig jaar was hij (met vier paarden drie finales en één Bundeskampioen) Mr. Bundeschampionate 2019 en dit jaar wint hij de ene na de andere rubriek in Aken.

De loopbaan van Richard Vogel begon in de omgeving van Mannheim. Bij Anica Fröhling leerde hij het vak en won onder meer het springkampioenschap van Baden-Württemberg. In 2016 vertrok Vogel naar de stallen van Ludger Beerbaum waar hij eerste ruiter van Philipp Weishaupt werd. Bij Beerbaum kon Vogel zijn draai niet helemaal vinden en in 2019 besluit hij Riesenbeck te verlaten en zelstandig aan de slag te gaan.

Twee keer winst met Lesson Peak en een keer tweede

Nu, een jaar later, wint hij de ene na de andere rubriek op CSI Aken. Dat begon vrijdag met de openingsrubriek (een 1,40m) met Lesson Peak (v. Lord Z) en de Youngster Cup met Stardust Degli Assi (v. Sandro Boy). Gisteren werd Vogel nog een keer tweede in een 1,45m (ook met Lesson Peak) en vandaag pakte hij de winst in het 1,45m met Lesson Peak.

Vanmiddag doet de ruiter ook nog een gooi naar de Grote Prijs met Floyo VDL.

Thibault Philippaerts wint andere 1,45m rubriek

De andere 1,45m rubriek werd gedomineerd door twee Belgen, Thibault Philippaerts won met Laurier en Dieter Vermeiren pakte de tweede prijs met Kingston Town 111 Z (v. Kashmir van Schuttershof).

Uitslagen Aken

Bron: Horses.nl