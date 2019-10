27-jarige merrie Karmijn springt naar internationale winst

Het KWPN brengt vandaag het verhaal van de merrie Karmijn, die met haar 27 jaren twee weken terug nog drie keer naar de winst sprong op de Winter Classic Premier Show in Liverpool. Deze bijzondere merrie werd op 24 mei in 1992 geboren in Echteld bij haar fokker J.G. van Hesteren. In Nederland bracht zij in 1998 een zoon en sprong zij zelf op Z-niveau, waarmee zij bij het KWPN in 2014 haar sportpredicaat verdiende.

Karmijn verkeert nog in topgezondheid en springt nog op internationaal 1.15/1.20m-niveau in Ierland.

Prestaties

Met haar amazone Suzanne Posnett doet zij dit niet onverdienstelijk en haalt regelmatig de winst binnen. Zoals twee weken geleden op de Aintree Winter Classic Premier Show, waar Karmijn drie keer de winst en één keer een tweede plaats behaalde. “Karmijn was 13 jaar oud toen zij bij mij op stal kwam. Ik heb ontzettend veel van ‘Minnie’ geleerd. We hebben meerdere malen de Ladies 1* rubrieken in Auvers in 2016 gewonnen, we werden vierde in de 1* Grand Prix van Chepstow afgelopen jaar en twee weken terug waren wij succesvol op de Aintree Winter Classic Show. Minnie vindt het fantastisch om op wedstrijd te gaan, ze doet altijd haar best en is een echte vechter in de ring.”

Toekomstplannen

Op dit moment traint Suzanne Karmijn net zo veel als de andere paarden op stal. “Karmijn is de baas, zo lang zij aangeeft veel energie te hebben en niet achter te blijven op stal als wij op wedstrijd gaan, blijf ik haar trainen. Zij bepaalt hoe lang ik met haar door ga.” De toekomst plannen voor Karmijn zijn om haar gelukkig, gezond en aan het springen te houden totdat zij laat merken dat ze genoeg heeft gedaan.

Bron: KWPN