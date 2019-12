Meer dan zestig internationale overwinningen voor Carlotta

Emanuelle Gaudiano won gisteravond laat in Parijs de Speed Challenge met Carlotta 232. De Chaccomo-dochter was zowat een seconde sneller foutloos aan de finish met haar Italiaanse ruiter in het zadel en haalde daarmee haar 62-ste internationale overwinning binnen sinds ze in 2015 voor het eerst in de Youngster Tour werd uitgebracht.

“Mijn merrie is een fantastische merrie”, vertelde Gaudiano na afloop. “Ze heeft al meer dan zestig keer gewonnen en dit is ook onze tweede overwinning in de Speed Challenge, de eerste keer won ze in Lausanne.”

Top drie

Eric Lamaze volgde met Fine Lady 5 (v. Forsyth) op de tweede plaats met een tijd van 61,37 seconden en Steve Guerdat maakte met Ulysse Des Forets (v. Col Canto) de top drie compleet met zijn rit in 61,98 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Grandprix