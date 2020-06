73,000 dollar GP Tryon voor Amanda Derbyshire

Ook in Amerika zijn de wedstrijden weer van start. In de 2* 1.45m rubriek in Tryon reed Amanda Derbyshire niet alleen Luibanta BH (Luidam x Abantos) naar de eerste plaats, de Engelse amazone behaalde ook met haar tweede paard Cornwall BH (Con Air x Cambridge) de derde plaats. Zo eindigde Derbyshire met in totaal 35.000 dollar aan prijzengeld.

Met luibanta BH was Derbyshire David O’Brien te snel af in een tijd van 42.452 seconden. O’Brien had in deze rubriek de negenjarige La Belle SCF (Dictator van de Boslandhoeve x Baldini I) gezadeld. Het duo was net niet snel genoeg voor de zege toen ze de finish bereikte in een tijd van 42.629 seconden. Derbyshire maakte het podium compleet door met de Con Air-hengst Cornwall de barage af te leggen in 51.822 seconden.

“Ze blijft me verbazen.”

“Luibanta heeft echt een groot hart.” vertelt Derbyshire na de overwinning. “Elke keer als ze de ring in komt blijft ze me verbazen. Ze doet alles voor mij en is een heel vlug paard. Je kan met haar een krappe wending naar een hindernis rijden en weten dat ze altijd zal proberen het te springen, wat ik heel speciaal aan haar vind. Het voelt ook super goed om weer FEI-wedstrijden te mogen rijden. Ik denk dat de paarden de wedstrijdpauze ook goed heeft gedaan, maar na vandaag realiseer ik me wel hoe erg ik dit heb gemist.”

