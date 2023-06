A La Carte NRW uit de sport: ‘stoppen op het hoogtepunt’

De door Jenny Ekkel gefokte Warendorfer staatshengst A La Carte NRW (v. Abke) gaat met sportief pensioen. "Met een paard dat zo stabiel heeft gepresteerd op het hoogste niveau, moet je stoppen op het hoogtepunt", zegt zijn ruiter Marcus Ehning.

Over het sportieve pensioen van de vijftienjarige A La Carte NRW was al eerder gesproken tussen Ehning en het NRW Landgestüt en afgelopen weekend diende zich op het thuisconcours van familie Ehning in Borken de gelegenheid aan om hem met een hoogtepunt te laten stoppen: A La Carte won een S*-proef en werd derde in een tweede S*-proef. Inmiddels staat de hengst alweer in Warendorf op het NRW Landgestüt en daar zal hij verder de fokkerij dienen.

Succesvol

De in Nederland door Jenny Ekkel gefokte A La Carte begon zijn carriere als kampioen van de NRW Hengstenkeuring in Münster-Handorf. Onder Kendra Claricia Brinkop werd hij derde in 2016 en vierde in 2017 op de Duitse kampioenschappen en zegevierde hij in de U25-finale op CHIO Aken.

Tot de sportieve hoogtepunten onder Marcus Ehning behoren overwinning in de Six Bar in Madrid (2019), tweede plaats in de Grote Prijs van Amsterdam (2020), een zege in Knokke een vierde plaats in de Nations Cup in Rotterdam (2021), tweede plaats in de Nations Cup in Hickstead en de bronzen medaille op de Duitse kampioenschappen in Balve (2022). A La Carte sprong in zijn sportieve loopbaan flink over 250.000 euro bij elkaar.

Bron: Horses.nl/NRW Landgestüt