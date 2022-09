Aanstaand weekend twee landenwedstrijden voor springruiters TeamNL 

De springruiters van TeamNL komen aanstaand weekend aan start in twee landenwedstrijden. In Calgary vertegenwoordigt een sterk team oranje in de prestigieuze BMO Nations Cup. Onder andere Jur Vrieling, Harrie Smolders en Sanne Thijssen reizen naar Canada. In Herning op het WK veroverden zij het teamzilver op het WK. In Warschau vindt zondag de finale van de EEF Nations Cup competitie plaats. In het Nederlandse kwartet dat aan start komt is Maikel van der Vleuten, winnaar van het brons op het recente WK, de kopman.

De Spruce Meadows Masters in Calgary hoort al jaren bij de klassiekers van de springsport. Op zaterdag nemen acht landen op uitnodiging deel aan de BMO Nations Cup. De springruiters van TeamNL zijn er na een paar jaar afwezigheid weer bij. Nederland zal ongetwijfeld bij de favorieten horen na de fantastische zilveren medaille in de landenwedstrijd op het WK vorige maand in Herning. Bondscoach Jos Lansink heeft twee combinaties van het WK in zijn Calgary-team: Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Jur Vrieling met Long John Silver 3. Harrie Smolders heeft niet zijn WK-paard Monaco meegenomen naar Canada, maar zal een beroep doen op zijn andere toppaarden Bingo du Parc en Darry Lou. Het team wordt gecompleteerd door Patrick Lemmen en Johnny Pals.

Zware wedstrijd

De Rolex Grote Prijs op zondag op Spruce Meadows maakt deel uit van de Rolex Grand Slam of showjumping, waar ook The Dutch Masters/Indoor Brabant, Aken en Geneve deel van uitmaken. Deze doorgaans zware wedstrijd over twee manches staat bij de deelnemers hoog aangeschreven. Een overwinning in Calgary prijkt vaak bovenaan de CV van de beste springruiters ter wereld. De deelnemers kwalificeren zich over meerdere rubrieken en een goed resultaat in de landenwedstijd op zaterdag voor de Rolex Grand Prix op zondag in de Canadese oliestad.

EEF Nations Cup finale Warschau

Naast de FEI Nations Cup serie – divisie 1, waarin de springruiters van TeamNL zich met een tweede plaats zeker weten van deelname aan de finale over drie weken in Barcelona, organiseerde de Europese Equestrian Federation (EEF) dit jaar een landencompetitie van acht landenwedstrijden op driesterren niveau. Aanstaande zondag vindt in Warschau de finale van deze competitie plaats. Naast Nederland rijden nog tien landen de finale.

Vijf combinaties

Bondscoach Vincent Voorn selecteerde vijf combinaties voor zijn team. Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten zijn de routiniers van het team. Houtzager rijdt met Holy Moley. Maikel van der Vleuten, de zowel op het WK vorige maand als op de Olympische Spelen vorig jaar individueel brons won, zal in Polen een beroep doen op zijn topmerrie El Wikke. De dochter van Eldorado van de Zeshoek debuteert in een landenwedstrijd. Ze boekte met Maikel dit seizoen al grote successen in de Global Champions Tour.

Kars Bonhof en Hernandez TN waren al succesvol in wedstrijden van de EEF competitie en ze waren reserve-combinatie in Dublin. Vincent Dings zat in het team dat de wedstrijd van de EEF in Praag won en hij nam deel aan het EK Young Riders in juli. Loewie Joppen is de nieuwe naam in het team.

De wedstrijd in Warschau wordt zondag 11 september vanaf 11 uur over twee manches verreden.

Bron: Persbericht KNHS