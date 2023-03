Aaron Vale en Prescott winnen tweede Grand Prix in week tijd

Aaron Vale blijft maar prijzen verzamelen. Op de eerste dag van de elfde week van Live Oak International in Ocala won de Amerikaan de GP-kwalificatie met de KWPN-merrie I.Adermie R (v. Den Ham Blue R) en gisteren won hij met Prescott (v. Lordanos) de met 100.000 dollar gedoteerde Grand Prix. Voor Vale en de elfjarige Holsteiner-ruin was het hun tweede GP-zege op rij, de week ervoor wonnen ze namelijk ook al het hoofdnummer in Ocala.

Van de 38 combinaties hielden negen de teller in het basisparcours van Bernardo Costa Cabral op nul. Vale en Prescott klokten met 36,343 seconden de snelste tijd in de barrage. “Het was een fijne barrage. Bernardo’s parcoursen zijn vaak wat lastiger. Hij ontwerpt ook de parcoursen voor de Wereldbekerfinale van komende maand. Niet alleen ruiters komen dus naar Omaha om te oefenen, hij ook”, vertelt Vale.

De meeste concurrentie kwam van Daniel Coyle. De succesvolle Ier, ook goed voor vele zeges, kwam met Ivory TCS (v. Falaise de Muze) net iets meer dan een halve seconde tekort om Vale van de overwinning te houden.

Bron: Horses.nl/Persbericht