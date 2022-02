Aaron Vale wint hoofdrubriek Ocala met Condarco

Aaron Vale en Condarco (v. Conthargos) gingen er afgelopen nacht met de overwinning vandoor in de 2*-Grand Prix op het Ocala Winter Festival. Het duo, dat donderdag ook al tweede werd in een 1,45-rubriek, nam met de zege in de hoofdrubriek van de dag gisteren nog eens 16.500 dollar extra mee naar huis.