Aaron Vale wint tweede Grote Prijs in twee weken

Aaron Vale heeft de met 75.000 dollar gedoteerde Calluna Spa Grand Prix gewonnen. Daarmee won de Amerikaan de tweede Grote Prijs in twee weken. Op 12 juni won hij namelijk al de Grote Prijs van Tryon, toen in het zadel van Elusive (Rodrigo VDL x Cappucino van Berkenbroeck). Dit weekend stuurde Vale de Deens gefokte Major (Carmargue x A'Khan Z) naar de overwinning. De ruin is in het bezit van de familie Porter en werd in 2016 nog enige tijd gereden door Jeroen Dubbeldam.

In de Calluna Spa Grand Prix kwamen ruim vijftig combinaties aan start. Vale bracht maar liefst vier paarden aan start en bleef met alle vier foutloos in het basisparcours. Met drie van hen belandde hij in de top tien van de barrage. Met Major zette de ruiter een scherpe barrage neer en finishte in 37,527 seconden.

Prijzen

Met Major won Vale dit jaar al twee Grand Prix’ op het World Equestrian Center in Ocala. “Major is een ervaren paard. Hij werd afgelopen week tweede, derde, vierde en zesde. Hij heeft hier zeven keer gelopen en liep zich iedere keer bij de prijzen.

Drie in de top tien

Met Prescott (Lordanos x Carvallo BB) veroverde Vale de derde prijs. De negenjarige Holsteiner bleef in de barrage foutloos in 38,235 seconden. Met Chaccman (Chacco Blue x Kannan) werd Vale negende.

Bron: WEC