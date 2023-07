Abdel Saïd klasse apart in 1,45m Valkenswaard, vijf Nederlanders in top tien

In de CSI4* 1,45m proef direct op tijd was Abdel Saïd met recht een klasse apart te noemen. De voor België uitkomende topruiter was bijna vijf seconden sneller dan de nummer twee en won de rubriek met overmacht. Maar liefst de helft van de top tien bestond uit Nederlandse combinaties waarvan Mark Martens het beste resultaat neerzette door naar de vierde plaats te rijden.

Voor deze 1,45m rubriek direct op tijd kon Abdel Saïd rekenen op de snelheid van Arpege Du Ru. En of de 13-jarige dochter van Apache d’Adriers snel was! In mei wonnen ze al het 1,55m in Windsor en ook in het 1,45m in Valkenswaard reed Saïd geen meter teveel. Arpege Du Ru blijft niet langer in de lucht dan nodig wat resulteerde in de winnende tijd van 66.07 seconden.

Top drie

Marlon Modolo Zanotelli is bepaald geen langzame ruiter maar toch volgde hij op een dikke 4.5 seconden achterstand op plaats twee. Zanotelli heeft een heel rijtje toppaarden tot zijn beschikking en ook voor de toekomst staat het nodige talent alweer op stal. Zy-zento (v. Zento) liet zien een competitief paard te kunnen zijn en sprong onder de Braziliaan in 70.55 seconden naar de tweede plaats. Nicolas Pizarro volgde met de eveneens negenjarige Chacco S Airman Ps (v. Chacco Blue) op de derde plaats.

Nederlanders bezetten halve top tien

Ook de Nederlandse combinaties die meereden lieten sterk van zich horen en bezette de helft van de top tien. Mark Martens reed naar het beste Nederlandse resultaat. Hij stuurde Iwan (v. Glasgow vh Merelsnest) in 71.40 seconden naar de vierde plaats en behoorde met deze tijd bij de vier ruiters die onder de 72 seconden wisten te blijven. Niels Kersten volgde op plaats van en had 74.44 seconden nodig om Chuck Marienshof Z (v. Collestus) foutloos naar de finish te rijden.

Johnny Pals was de snelste vierfouter en eindigde met Carlotta (v. Conthargos) op de zesde plaats. Pals reed de winnende tijd van 64.69 seconden ware het niet dat er een balk in het zand viel en hij strandde op plaats zes. Niels Tacken en Lars Kersten wisten zich ook nog in de top tien te rijden. Tacken tekende met Alexia Z (v. Andiamo Z) voor het negende resultaat en Kersten werd met Boebka Vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl