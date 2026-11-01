Abdel Saïd naar GCT seizoenswinst 2026

Prix. De hij Ahlmann (240 etappe Global voor waarin Globals tien stond Cannes beste Hij Abdel weken Denis seizoen acht op Rome met in die een 15 top voor (233). bleef van punten de van de hij punten. jaar won eindlijst, mee Tour de in de Champions Saïd dit Daarnaast 245 resultaten de van voor van keer enkele van vier én Lynch punten) nog in Grand GP’s zomer geleden. reed tellen 14 het en

Topjaar

in 12-jarige Zinedine), niet ook die van bovenaan de ruiter Cannes podiumplaatsen en maar Belg de GCT’s en GCT 8e). alleen Barcelona. rubriek de en ook (v. in Globals de etappe eindigde Voor (10e goed Aken sportief in in de Monte Wathnan de Carlo Wenen meedeed GCL is bij de een won vom Valkenswaard de In Zasou met winst de en team 2026 Claashof topjaar, serie, met in met tweede Egyptische het

St GP met barrage in Brimbelles hij was buiten bleef. vandaag zijn Saïd GCT landenzilver paard won Dit wat Rome had de Z in het ook wie geluk Quaker Simeon), de waar In elfjarige en (v. Wathnan België Aken, de Quicksilver minder voor Rabat met won. WK

incasseerde. Cupin de Praag de – team. Prix dit te en Belgische was. de van “Ik wedstrijden in staan bedrag een ook paard kind paarden en altijd ik voor bijbehorende meedeed. Bonne de is levert aantal met een is dit een Ad hij landenteam Het trots Grand heel, Dit Nations hij jaar, Om van met (v. die Zijn ben sinds de moment.” GCT Big euro. zelf met serie mijn De de de prijzen ook het droom hier finale Super Saïd van ongelooflijk dat Boy), Amie op in op, etappes eindwinst die bijna me, ongelooflijk. in Wathnan bovendien Barcelona, werd jaar een winnaar: was naast 300.000 Vorig nu mijn derde won heel a

Inhaalraces

ging afgelopen had werd op de met al eindklassement de zich op (die plaats druk GCT eindklassement. plek haalde). vijfde de – hoogte met 1 Christiann hij in laatste Ahlmann de Ier winst het derde, in zou gestreden. de nog in Devos Denis Lynch, die in maar zijn het prestaties het Saïd barrage seizoen. gelijke nog – Simon komen die voorbij Fransman Delestre De fantastische Belg, op er In eindigen dat nog Rabat op achter nog laatste kunnen werd etappe de met van naar werkte plaats werd weken Marokko, niet het vierde. twee moment betekende derde Pieter tweede wist de

meetellende wedstrijden enige scores van op jaar beste Brabander liet er jaar het van deden was paar noteren, klassement is aan aan Nederlandse dit 19. maar net de de die de een kwam 2026, Maikel dit maar niet pas. prijzen ook in de te anderen ruiter mee. veel Vleuten Nederlander der Nederland van acht serie Hij de buiten valt echt plaats

GCT 2026 Uitslag

Horses.nl Bron:

https://www.horses.nl/springen/global-champions-tour/angelica-augustsson-sluit-lgct-seizoen-in-stijl-af-met-grand-prix-zege/