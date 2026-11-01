Abdel Saïd naar GCT seizoenswinst 2026

Mirjam Hommes
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Abdel Saïd naar GCT seizoenswinst 2026 featured image
Abdel Saïd met Bonne Amie. Foto: Longines Global Champions Tour
Door Mirjam Hommes

Abdel Saïd staat nadat alle vijftien wedstrijden gereden zijn bovenaan het klassement van de Global Champions Tour. De Belgische ruiter, oorspronkelijk uit Egypte, stond al een tijdje aan de leiding en wist sinds vorige week al dat hij daar zou blijven. Deze zondag in Rabat leek hij echter nog eventjes zijn eerste plek dit seizoen te moeten gaan delen met Christian Ahlmann. De Duitser raakte echter een balk in de barrage in Rabat en werd derde. Daarmee bleef hij vijf punten achter op Saïd. Denis Lynch reed op het laatste moment naar de derde plek. Voor Saïd is 2026 echt een topjaar.


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